Alex Poatan prevê vitória de Jon Jones sobre Tom Aspinall em possível luta no UFC

Não é segredo para ninguém que, se dependesse de Alex Poatan e Jon Jones, eles se enfrentariam no octógono mais famoso do mundo. O interesse dos campeões, no entanto, não parece ser compartilhado pela alta cúpula do UFC. Presidente da liga, Dana White, inclusive já indicou o nome do inglês Tom Aspinall, campeão interino dos pesados, como o provável próximo rival de 'Bones', dono do cinturão linear da categoria. Mesmo provavelmente preterido pelo britânico, o brasileiro não se esquiva de opinar sobre a possível disputa.

Em entrevista ao 'TNT Sports', Alex Poatan apontou Jon Jones como o favorito para sair com a vitória na provável unificação do título peso-pesado do UFC contra Tom Aspinall. Para o striker brasileiro, atual campeão dos meio-pesados (93 kg), o fato do americano possuir mais experiência que o rival inglês tem tudo para fazer a diferença a favor de 'Bones' no resultado final do embate.

"Eu acho que o Jon Jones (ganha), pela experiência dele. Você vê que o cara foi perfeito nessa última luta dele. As pessoas vão falar: 'Po, mas o outro cara estava parado há um bom tempo, o Aspinall está em ascensão'. Mas acho que ele tem tudo para ganhar. Não vai ser uma luta fácil, mas eu acho que ele ganha", apostou Poatan.