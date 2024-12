Alexandre Pantoja embolsa R$ 304 mil por bônus de Performance da Noite no UFC 310

Alexandre Pantoja fez barba, cabelo e bigode no UFC 310, neste sábado (7). Além de vencer o japonês Kai Asakura, por finalização, e defender com sucesso seu cinturão peso-mosca (57 kg), o lutador brasileiro ainda levou para casa 50 mil dólares (cerca de R$ 304 mil) extras, destinados aos vencedores do bônus de 'Performance da Noite' no evento sediado em Las Vegas (EUA).

A quantia extra na sua conta bancária premia mais uma grande atuação do campeão brasileiro, que reina absoluto na divisão dos moscas do UFC desde julho de 2023. Neste período, Pantoja já defendeu seu título em três oportunidades, contra Brandon Royval, Steve Erceg e agora Kai Asakura.

Vicente Luque também recebe 50 mil dólares

Além de Pantoja, outros três lutadores foram premiados com o bônus de 'Performance da Noite' no UFC 310, entre eles o também brasileiro Vicente Luque. Assim como o campeão dos moscas na luta principal, o meio-médio (77 kg) também colocou seu adversário para dormir no card deste sábado.