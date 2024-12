Promessa russa vence ex-campeão no UFC 310 e mantém invencibilidade

Logo no início da segunda etapa, o americano aplicou mais uma queda no rival. Por sua vez, Evloev mostrou mais uma vez seu alto nível no grappling e virou o jogo, colocando Sterling de costas no chão. De volta à luta em pé, os dois partiram para a trocação franca, onde o russo levou a melhor e aplicou um bom golpe no ex-campeão, que sentiu. O round se encerrou novamente com os rivais trocando posições no solo.

No terceiro assalto, Aljo travou o ímpeto do russo nos primeiros minutos, apostando no controle da cintura do rival. Aparentemente mais técnico, Evloev novamente saiu da posição de desvantagem e passou a dominar de forma mais contundente o americano no solo, até o soar do gongo.

Confira os resultados do UFC 310: