Jafel Filho derrota Amir Albazi em duelo de atletas do UFC no ADXC 8

Um duelo entre lutadores do UFC foi o responsável por liderar o card da 8ª edição do Abu Dhabi Extreme Championship, o ADXC, na última sexta-feira (6), em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos. E quem levou a melhor na disputa principal do show de grappling foi o brasileiro Jafel Filho, o 'Pastor', que derrotou o iraquiano Amir Albazi, top 3 no ranking da divisão dos moscas (57 kg) do Ultimate.

O triunfo do brasileiro, também atleta da categoria peso-mosca do UFC, veio na decisão unânime dos juízes, após uma performance agressiva durante os cinco rounds da disputa contra Albazi. Após a performance contra um rival de alto nível, Jafel não escondeu sua satisfação com o resultado do seu trabalho.

"Estou feliz pela oportunidade de competir no ADXC. Meu oponente é top 3 da minha categoria no MMA, então treinei muito para essa luta e estou muito satisfeito com o resultado", celebrou Jafel Filho, em comunicado enviado à imprensa.