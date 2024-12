Campeão low profile, Alexandre Pantoja lidera último grande card do UFC em 2024

Exemplo para os filhos

Sempre exaltando a importância de sua família, Pantoja garante que não pretende mudar sua personalidade ou estilo a fim de se moldar em uma indústria que alia esporte e entretenimento. Para ilustrar seu raciocínio, o brasileiro usou a figura de Conor McGregor, maior astro que o MMA já revelou, mas que se envolve frequentemente em polêmicas na vida pessoal - a última delas sendo condenado por agressão sexual. Espelho para os filhos, o campeão peso-mosca não pensa em se desviar de seus valores e preza pelo convívio de seu ciclo de amigos e familiares.

"Eu sou da filosofia do jiu-jitsu, samurai. O respeito sempre há comigo. Aprendi a sempre reverenciar as pessoas, olhar no olho e de maneira alguma falar algo que eu possa ferir. Tenho meus filhos como o maior exemplo que tenho que dar. O McGregor, foi incrível o que ele fez, mas, se você olhar para o que aconteceu agora com ele, acho que os filhos dele não vão ter tanto orgulho do pai, quanto meus filhos vão ter de mim. O que mais importa para mim realmente é o que eu pareço para a minha família. Não cabe me vender para perder o amor dos meus filhos", declarou o atleta.

Rival provocador

Ao contrário de Pantoja, Asakura é dono de uma personalidade mais arrojada. Com mais que o dobro de seguidores do brasileiro antes mesmo de sua estreia no UFC, o ex-campeão peso-galo (61 kg) do Rizin tentou alfinetar Alexandre durante a semana da luta, ao projetar um triunfo via nocaute "lendário" ou até mesmo ao indicar que a alta cúpula do Ultimate estaria na torcida para sua vitória sobre o atual campeão. Sereno, o brasileiro manteve a calma nas interações com o próximo adversário e se mostrou focado no combate deste sábado (7) em Las Vegas (EUA).

O confronto entre Pantoja e Asakura lidera o último card de 'PPV' do UFC em 2024. Na semana seguinte, a empresa promoverá um show em Tampa (EUA), mas no estilo 'Fight Night', ou seja, sem disputas de cinturão previstas. Desta forma, o campeão brasileiro tem em seus ombros uma grande responsabilidade de entregar um grande combate na última disputa de título da organização na temporada.