Promessa do UFC, Jean Silva abre o jogo e revela batalha contra crises de ansiedade

Ajuda profissional

Para vencer esta batalha fora do octógono, Jean procurou ajuda profissional. Com o apoio da esposa, o lutador do UFC passou a se consultar com um psiquiatra uma vez por semana e, desde então, tem encontrado a melhora que buscava para tratar sua saúde mental e voltar para a rotina de atleta de alto nível.

"Não tomo remédio, odeio remédio. É um cara que não trabalha com remédio, então é muito bom. A gente combinou bastante porque ele é mais da energia, energeticamente falando, mais vitamina, vitamina mental. Como alimentar o cérebro? Quais palavras? Qual é a energia? Qual é a alegria? Como sintonizar isso? O primeiro passo foi descobrir (o gatilho) e a gente chegou a conclusão que a ansiedade veio porque quando eu estou na luta, eu sinto muito a presença do meu irmão, o Diogo. Fico bem, fico leve, eu sinto que ele está ali comigo. Então, a ansiedade era para sentir essa presença (que eu só sinto) quando estou entrando (na luta)", explicou o peso-pena.

Para minimizar os gatilhos de suas crises de ansiedade, o atleta da Fighting Nerds colocou como objetivo principal se manter o mais ativo possível dentro do octógono. Parte dessa missão já foi cumprida, com um novo compromisso no principal evento de MMA do mundo já encaminhado. No dia 22 de fevereiro, o 'Lord' - como é conhecido - entrará em ação novamente contra Melsik Baghdasaryan, em busca de sua quarta vitória consecutiva no UFC.