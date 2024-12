Estreante no UFC esbanja confiança para destronar o campeão Pantoja: "Não é especial em nada"

"Ser campeão do UFC é o que tenho como objetivo. Pantoja é bom em tudo. Ele é um bom striker, tem bom wrestling, é ótimo no chão, mas, na minha opinião, não é especial em nada", declarou o lutador no programa 'Countdown', disponível no canal oficial do UFC no 'YouTube'.

Registro de Asakura no MMA

Kai Asakura, de 31 anos, é um dos principais lutadores do Japão no MMA atual. O atleta se destacou no Rizin, alcançando o status de campeão do peso-galo. No esporte desde 2012, o japonês construiu um cartel composto por 21 vitórias e quatro derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Juan Archuleta, Kyoji Horiguchi e Manel Kape.