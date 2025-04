Irreconhecível, Joanderson Tubarão sofre com rival carrapato e perde no UFC Vegas 105

A luta

Logo nos segundos iniciais do combate, Sabatini mergulhou nas pernas de Joanderson e levou a luta para o solo. Por cima, o americano grampeou o rival para impedir o ímpeto inicial do brasileiro. Aos poucos, Tubarão conseguiu se reerguer. Entretanto, pressionado contra a grade, Brito foi novamente colocado para baixo, em situação incômoda. Na meia guarda, Pat conseguiu boas transições e passou a golpear o adversário nos segundos finais do assalto, via 'ground and pound'.

Assim como na primeira parcial, Sabatini tentou a queda logo no início do segundo round. Joanderson, por sua vez, conseguiu se manter de pé. Entretanto, na segunda tentativa o brasileiro sucumbiu e acabou novamente de costas para o solo. Por cima, o americano voltou a pontuar com golpes significativos na posição de 'ground and pound'. Dominante, Pat não deu margem para Tubarão ficar de pé até o soar do gongo.

Atrás no placar, Joanderson começou o terceiro e último assalto com um cruzado de direita perigoso. Atento, Sabatini tratou de encurtar a distância e derrubar o rival. Por baixo, o brasileiro tentou dar um bote na guilhotina, mas sem sucesso. Disposto a se manter na posição de domínio, o americano aumentou seu volume de golpes, novamente com o uso do 'ground and pound'.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 105 até então:



Pat Sabatini venceu Joanderson Tubarão por decisão unânime

Chang Ho Lee venceu Cortavious Romius por nocaute técnico no segundo round