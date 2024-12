Campeão do Glory exalta Alex Poatan, mas descarta migração para o MMA

"Não estou surpreso com as performances de Alex, porque ele é um lutador incrível. Ele foi incrível no GLORY e está se saindo muito bem agora. Ele é um verdadeiro atleta e trabalhador. Adoro isso. É um cara legal e um grande campeão. É claro que quando vejo isso, fico tipo 'Oh, cara!'. Talvez isso fosse algo para mim, mas não sei. Acredito que tudo na vida acontece por uma razão e você sempre precisa ser honesto consigo mesmo, olhar no espelho e se perguntar, 'Seria realmente minha ambição ser o melhor lutador de MMA?' Provavelmente não. Não é minha ambição. Se não for, por que você faria a transição?", declarou o atleta em entrevista ao site 'MMA Junkie'.

Registro de Verhoeven no kickboxing

Rico Verhoeven, de 35 anos, é um dos melhores lutadores de kickboxing de todos os tempos e campeão do peso-pesado do Glory. O holandês iniciou sua trajetória no esporte em 2005 e logo se firmou como um trocador de elite. Na modalidade, o profissional venceu 64 lutas e perdeu dez vezes.