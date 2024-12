Ryan Garcia promete vingar Tyson e acabar com carreira de Jake Paul no boxe

"Seria enorme. Vejo isso em todos os lugares que vou, as pessoas estão me pedindo para lutar contra Jake Paul. Tenho que dar o que elas querem, é isso que estou acostumado a fazer. Ele estava tentando dar uma surra no tio Mike. Se Jake lutar do jeito que lutou contra Mike, acredito que o nocautearia em quatro ou cinco rounds. Nós dissemos que faríamos isso um dia. Eu meio que dei à luz a carreira dele no boxe. Então, estou aqui para acabar com isso", declarou o atleta em entrevista ao programa 'The Ariel Helwani Show'.

Registro de Garcia no boxe

Ryan Garcia, de 26 anos, é um fenômeno do boxe. O americano se tornou sensação da internet ao publicar vídeos de seus treinos, possui 12,3 milhões de seguidores em sua conta oficial no 'Instagram' e, como profissional, construiu um cartel composto por 24 vitórias, sendo 20 por nocaute, uma derrota e um 'no contest' (sem resultado).