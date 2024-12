Ex-campeão, Leon Edwards anuncia presença na luta principal do UFC Londres

Em julho, em Manchester (ING), Leon Edwards sofreu uma dura derrota. Apesar do favoritismo, o atleta foi surpreendido em casa por Belal Muhammad e acabou perdendo o duelo e o cinturão dos meio-médios (77 kg) do Ultimate. Agora, o britânico quebrou o silêncio e anunciou que sua próxima luta será a principal do UFC Londres, evento programado para acontecer no dia 22 de março, na 'O2 Arena'.

É bem verdade que a maior organização de MMA do mundo não oficializou Edwards no 'main event' do show. De todo modo, o ex-campeão dos meio-médios se antecipou e compartilhou a informação, fazendo mistério somente em relação ao seu adversário. E, ao que parece, 'Rocky' aproveitou o período de isolamento para recuperar a confiança. Motivado, o britânico prometeu retomar a liderança da categoria.

"Estou de volta em março. Março em Londres, na O2 Arena. Sou a atração principal (do evento), então estou ansioso por isso, para recuperar meu cinturão e trazê-lo de volta para Birmingham", declarou o ex-campeão do UFC em entrevista à 'DAZN'.