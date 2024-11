Lutador que inovou ao pedir vaga no UFC para Dana White é escalado contra brasileiro; entenda

Há pouco mais de um mês, durante a coletiva de imprensa do UFC 308, em Abu Dhabi (EAU), uma cena bastante inusitada roubou a cena. No momento em que os fãs têm acesso ao microfone para fazer perguntas aos protagonistas do evento, um atleta profissional aproveitou a oportunidade para interromper a dinâmica e pedir diretamente para Dana White uma vaga em sua organização. Após 'vender seu peixe' e chamar a atenção do presidente do Ultimate, Dorobshokh Nabotov conseguiu um confronto que pode mudar sua carreira.

Representante do Tajiquistão, Nabotov foi escalado para enfrentar o brasileiro Matheus Camilo no 'Z-Fight Night', no dia 14 de dezembro, na Coreia do Sul (veja abaixo ou clique aqui). O evento foi criado pelo ex-lutador do UFC Chan Sung Jung, mais conhecido como 'Zumbi Coreano'. E, de acordo com o site 'MMA Mania', a expectativa é de que o show seja transmitido pelo 'UFC Fight Pass'. Desta forma, quem se destacar pode despertar o interesse da alta cúpula do Ultimate e ganhar um contrato na principal liga de MMA do mundo.

Invicto no MMA

Quando teve o microfone em mãos na coletiva do UFC, Nabotov usou seu currículo para impressionar Dana. Aos 25 anos de idade, o atleta do Tajiquistão segue invicto no MMA profissional, com um cartel de 8-0. Além disso, o prospecto compete na categoria dos pesos-leves (70 kg), possivelmente a mais popular e disputada dentre todas. Seu próximo adversário, Matheus Camilo, detém uma trajetória de oito triunfos e duas derrotas na modalidade.