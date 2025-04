Lerone Murphy vence duelo de gerações contra Josh Emmett na luta principal do UFC

Assim como na etapa inicial, Josh novamente encurtou a distância no início do segundo round - mas desta vez para agarrar as pernas de Murphy e aplicar uma queda plástica. Atento, o jovem inglês conseguiu se reerguer, respondendo com um belo chute rodado na linha de cintura de Emmett. Sentindo o bom momento, Lerone passou a levar ligeira vantagem nas principais interações, sobretudo com chutes na panturrilha, minando a base do adversário.

Bem ao seu estilo, Emmett começou o terceiro assalto apostando nos cruzados na curta distância. Atento, Murphy se esquivou contragolpeando. Após um desequilíbrio do inglês, Josh aproveitou para pressioná-lo contra a grade por segundos preciosos. Uma vez no centro do octógono novamente, o veterano acusou ter sido alvo de uma dedada no olho. O árbitro interrompeu momentaneamente o confronto e alertou Lerone verbalmente, antes de reiniciar a disputa.

Marchando para frente, Josh começou o quarto round pressionando, mas foi contragolpeado com um chute nas pernas que o desequilibrou. Mirando cada vez mais na linha de cintura, Murphy passou a pontuar com chutes na média e longa distância. Em resposta, Emmett fez o inglês balançar ao conectar algumas sequências de boxe, usando sobretudo os cruzados. À la Ronaldinho Lerone pisou no joelho do oponente algumas vezes. A postura parece ter irritado o veterano, que novamente fez o jovem andar para trás com diretos potentes.

Com o combate bastante equilibrado, os atletas voltaram mais comedidos para o quinto e último assalto. Após encurtar para mais uma 'blitz', Emmett mergulhou nas pernas de Murphy, que, contra a grade, defendeu bem a queda. Na postura de 'caçador', Josh apostava suas fichas em golpes de mão singulares. Lerone, por sua vez, tentava manter a distância e pontuar com chutes e pisões. Após ser balançado pelo inglês, o veterano o 'convocou' para a trocação franca no centro do octógono na reta final.

Confira todos os resultados do UFC Vegas 105 abaixo:



Lerone Murphy venceu Josh Emmett por decisão unânime

Pat Sabatini venceu Joanderson Tubarão por decisão unânime