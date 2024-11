Ngannou faz campanha por Vini Jr na seleção de Camarões após teste de ancestralidade; entenda

Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu, na última semana, a campanha chamada 'Raízes de Ouro'. Nela, graças a um teste de DNA realizado pela African Ancestry, pioneira em rastreamento genético de ancestrais para pessoas negras, foi possível descobrir as raízes de Vinícius Jr. Os ancestrais do craque da Seleção Brasileira e do Real Madrid pertencem ao grupo étnico 'Tikar', de Camarões. A iniciativa fez com que Francis Ngannou se manifestasse e propusesse uma ideia ousada.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o ex-campeão peso-pesado do UFC e astro da PFL sugeriu que Vini Jr passasse a defender a seleção de Camarões, já que suas raízes estão ligadas ao país. E o pedido de Ngannou, de certa forma, se justifica, já que o slogan da campanha da CBF era: "Hoje, Camarões, nós dividimos o maior craque do mundo". Mas, apesar da vontade de ver o astro do Real Madrid e da Canarinho defendendo as cores de sua nação, o lutador camaronês provavelmente não verá seu desejo se concretizando, já que o atacante já defendeu profissionalmente a Seleção Brasileira em competições oficiais, como a Copa do Mundo e Copa América.

"Eu já tenho minhas camisas do Vinícius Jr. da Seleção de Camarões prontas. Meu irmão Vini Jr, estamos impacientemente te esperando em casa, Camarões. Copa do Mundo da FIFA, aqui vamos nós!", escreveu Ngannou, trajado de uma camisa da seleção camaronesa customizada com o nome e o número de Vini Jr.