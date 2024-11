McGregor admite arrependimento por trair esposa, mas nega estupro: "Tudo consensual"

Relembre o caso

O episódio ocorreu no dia 9 de dezembro de 2018. Com contato com McGregor através de seus primos, Nikita enviou uma mensagem para o lutador irlandês durante uma confraternização com colegas de trabalho. Antes de se encontrar com o astro do UFC, a vítima admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas e feito uso de cocaína. Mais tarde naquela mesma noite, Conor e o homem identificado como James Lawrence foram até o encontro de Nikita e levaram ela e uma amiga para passear de carro.

Após um tempo no veículo, os envolvidos no caso se encaminharam para o Hotel Beacon, em Dublin (IRL), onde, em uma mansão, foi julgado ter ocorrido de fato a violência sexual. Bastante comovida durante seu testemunho no Tribunal, Nikita Hand relembrou a postura agressiva de McGregor durante o ato.

"Ele estava vindo para cima de mim. Ele começou a tentar me beijar, esfregando meu rosto. Eu sabia o que ele estava procurando. Eu disse: 'Não, não me sinto confortável, conheço Dee (sua esposa), conheço a família dela'. Eu estava tentando convencê-lo de que não queria nada. Eu não queria fazer sexo e não estava lá para nada disso. Ele simplesmente não aceitava um não como resposta. Ele então me prendeu na cama. Me lembro de colocar os braços contra o peito para mantê-lo o mais longe possível de mim. Ele apenas continuou empurrando seu peso em cima de mim", relembrou Nikita, em frente ao júri.

Registro de McGregor no MMA

Conor McGregor, de 34 anos, é o principal nome do UFC. Pela maior organização de MMA do mundo, o irlandês se transformou em um fenômeno do esporte ao conquistar o cinturão do peso-pena e do peso-leve. Na modalidade desde 2008, 'Notorious' possui um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (19 por nocaute e uma por finalização), e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Chad Mendes, Donald Cerrone, Dustin Poirier, Eddie Alvarez, José Aldo, Max Holloway e Nate Diaz.