Ginástica prepara próximo ciclo olímpico com novas séries e renovação

Outro ponto destacado pela ginasta mais experiente da seleção feminina é a renovação da equipe. Medalhista olímpica e mundial, Jade exaltou a chegada de atletas mais novas pensando já na preparação para o Mundial e a briga de vagas para as Olimpíadas, que começa em 2026.

"Nós começaremos um ciclo com bastante inovação, eu fico muito feliz com isso. É momento de aproveitar essa nova geração, introduzi-las ao cenário competitivo mundial e ao mesmo tempo mesclá-las com essa geração mais experiente, para que elas realmente consigam atingir essa experiência de uma forma mais rápida. Ano que vem já temos um mundial, mas ele ainda não classifica para a Olimpíada, só que a partir de 2026, as vagas entram em disputa", comentou Jade.

"Então, as primeiras três equipes do Mundial já classificam direto. Acho que a gente gostaria de tentar essa vaga já em 2026, porque acaba ficando mais fácil treinar classificada já para as Olimpíadas", acrescentou Jade.

Aumento do interesse na ginástica

O sucesso da ginástica brasileira nos últimos anos atingiu jovens meninas que sonham em se tornar atletas como Jade Barbosa, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Julia Soares e Lorrane Oliveira. Realizadas, as meninas entendem o tamanho da responsabilidade ao influenciar tanta gente espalhada pelo Brasil.

"Fico muito feliz por inspirar jovens e crianças. Sei da importância disso e espero poder ser a mesma referência para eles que a Daiane [dos Santos] foi para mim. Quando eu era pequena, era na Dai que eu me inspirava, era o meu espelho, quem eu queria ser", destacou Rebeca Andrade