Parasita misterioso e dias sem banho: saga da brasileira recordista mundial

Fernanda lembra dos perrengues que envolvem suas aventuras. Ela tem vários recordes nessa corrida contra o tempo em longas distâncias e terrenos íngremes. "Fui a primeira mulher a conseguir subir e descer rápido o Aconcágua. Depois fui a segunda mulher, mas com tempo recorde, no Kilimanjaro, que é a montanha mais alta da África. Fiz o Elbrus, a mais alta da Europa e a única que eu não consegui o recorde. Depois fui para a Vinson, que é a mais alta da Antártida, e também consegui o recorde lá, e agora na Oceania. Então, são quatro recordes que eu consegui de subir e descer correndo a montanha".

A meta de superar Carstensz demorou porque existe uma guerra civil na região. "Essa montanha não é tão alta como o Everest, mas para chegar lá foi bem difícil. São seis voos só para ir. E as condições ali são muito difíceis, porque não tem alimentação, é muito precária, é muito sujo, muito simples mesmo. Eu nunca vi isso em nenhum lugar", disse.

"Mas o desafio em si foi estupendo, foi maravilhoso. Porque é muito técnico e com vistas incríveis de todos os lados. Você vê um lago azul lá embaixo, você vê neve no topo. Eu tentei não pegar na corda, mas no dia que eu fui escalar, estava chovendo e era só neve. E daí tive que pegar na corda alguns momentos para poder me equilibrar para conseguir escalar, porque é bem difícil", continuou.

Fernanda Maciel correu para chegar ao topo do Carstensz Imagem: Red Bull

Luxo zero

Fernanda explica que a aventura em Carstensz é bem diferente de lugares como o Everest, que oferecem condições "cinco estrelas" com cama, ducha e comida boa. "Ali tem zero de luxo. O banheiro é realmente nas montanhas, tem que dormir na barraca, as condições são muito precárias e não tem como tomar banho. Primeiro que é muito frio e geralmente é muito difícil que você tenha um banheiro para isso", conta.