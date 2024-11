Menos peso, mais velocidade: Quanto custam os carros adaptados para rali

André Bresser, gerente de engenharia da Spinelli Racing, explicou, de forma bem didática, as principais diferenças entre o carro de rua para o preparado para rali cross country de competição.

"O que basicamente todos os modelos adaptados para competição recebem são equipamentos para aumentar a segurança: gaiola de segurança, bancos de competição, extintor de competição que pode ser acionado de vários pontos, volante de competição, cintos de competição, chave-geral, que é para desligar por completo o carro, todas mudanças que são homologadas pela Confederação Brasileira de Automobilismo", detalhou Bresser.

Além da prioritária questão da segurança, também são feitas alterações para dar velocidade. "Carroceria, porta, capô, para-choque, originalmente de lata, são mudados por fibra de vidro. Os pneus e rodas são especiais de competição. Tudo que é forração interna, conforto, é tirado para tirar o peso e aumentar a velocidade dos carros", continuou Bresser, que, no entanto, esclareceu que a ideia é manter a maior parte do modelo original

A parte de suspensão, chassi, motor e câmbio, toda parte de transmissão, é original. Em alguns casos, como no modelo Eclipse Cross, também recebe um câmbio sequencial de competição. "A ideia é manter o mais original possível, e todos os veículos que participam da MIT Cup já vêm adaptados prontos para correr", finalizou Bresser.

Bruno Leonardo Silva Cândido, piloto da equipe Off Racing Motorsport, explicou as alterações feitas no seu Mitsubishi Triton ER. "A manutenção é minuciosa. É complexo, tem que ficar em cima. O carro tem 'sentimento', às vezes deixa o piloto na mão", brincou Bruno, que disputa a categoria de Triton ER (Etanol Racing) ao lado da navegadora Ana Chamelete. "Alguns carros não fabricam mais, e você precisa ter conhecimento para comprar de outros competidores e prepar direitinho para o melhor desempenho", completou Aninha.

A pedido da reportagem do UOL, Bruno, para além do sentimento, traduziu de forma menos técnica as diferenças dos veículos competitivos para os normais.