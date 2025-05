Cory Sandhagen explica técnica que lesionou o joelho de Deiveson: "Não foi acidental"

O desfecho da luta principal do UFC Des Moines, no último sábado (3), foi um verdadeiro banho de água fria na expectativa criada pelos fãs de MMA para o combate. Afinal de contas, uma lesão de Deiveson Figueiredo ainda no início do segundo round colocou um ponto final no combate. Mas se engana quem pensa que a contusão no joelho do brasileiro foi uma mera obra do acaso. Seu adversário na ocasião, Cory Sandhagen garantiu que sua vitória foi premeditada pela técnica, e não acidental.

Durante a coletiva de imprensa pós-show, o americano relembrou como foi a interação com 'Daico' no solo, que culminou em sua lesão. Sandhagen revelou, inclusive, que escutou um forte barulho de estalo vindo da região do joelho do brasileiro. Tal desfecho, entretanto, só aconteceu porque, ao menos na visão do americano, seu oponente não acompanhou uma movimentação de jiu-jitsu, na chamada posição '50/50'.

"Foi como uma finalização de estalo. A posição se chama '50/50'. Se você não sabe se virar na 50/50, você vai estourar o joelho. Eu girei por baixo e fui para as costas na 50/50. Não funcionou e ele ficou por cima. Daí levantei com muita força só para ficar por cima. E se eu sentar rápido e você não recuar e sentar junto, seu joelho vai estourar. Aconteceu com o T.J (Dillshaw) quando fiz isso com ele e agora aconteceu com o 'Figgy'. Eu ouvi um estalo muito alto. Então não foi algo acidental. Foi tipo: 'Ei, Figgy, ou você senta no chão ou vamos estourar seu joelho'. E foi exatamente o que aconteceu", explicou Cory.