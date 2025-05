Belal Muhammad esnoba Ian Garry no UFC 315: "Não tem como esse cara ser o reserva"

O campeão dos meio-médios do UFC (77 kg), Belal Muhammad, não se mostrou impressionado com a tentativa de Ian Machado Garry de se colocar como próximo desafiante ao título da categoria. Mesmo após ser confirmado como reserva da luta principal do UFC 315 - que marca a primeira defesa de cinturão do norte-americano contra Jack Della Maddalena - o irlandês não parece ter convencido o detentor do título.

Durante participação no podcast "The Anik & Florian", Belal revelou que sequer foi informado da escolha de Garry como suplente oficial para o combate. Além disso, questionou tanto o momento da decisão quanto o desempenho mais recente do atleta europeu, que superou Carlos Prates no UFC Kansas City.

"Não tem como esse cara ser o reserva. Ele parecia que tinha apanhado, especialmente no quinto round . Vai bater o peso de novo, e isso vai valer a pena? Porque eu não vou me retirar, e sei que o Jack também não vai, vindo da Austrália", disparou o campeão, colocando em dúvida a efetividade da estratégia adotada pelo rival.