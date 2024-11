Destaque do UFC, Dan Hooker aplica surra em youtuber americano durante desafio; veja

Cada vez mais, o mundo dos esportes de combate tem se atrelado ao ramo do entretenimento. Desta maneira, algumas figuras de destaque na internet tem se aventurado em alguns desafios envolvendo artes marciais. E o mais recente caso desta natureza foi divulgado no último domingo (24). Um dos influencers mais populares do mundo, Darren Jason Watkins Jr, mais conhecido como 'IShowSpeed', desafiou o atleta do UFC Dan Hooker para um confronto. E, como esperado, o desfecho do embate não foi nada favorável para o youtuber americano.

Em visita à Nova Zelândia, país onde Hooker treina, 'Speed' compartilhou uma espécie de vlog, com diversas aventuras (clique aqui). Uma delas envolveu justamente o número 6 do ranking dos pesos-leves (70 kg) do UFC. Confiante de que seria capaz de lidar com um atleta profissional, o popular influencer, que soma mais de 50 milhões de seguidores combinados no Instagram e Youtube, o desafiou para um embate de boxe.

"Eu quero lutar, consigo aguentar. Vou me aquecer. O que eu faço, boxe, wrestling ou UFC? Acho o UFC meio brutal, porque você não sabe de onde (o perigo) vem. Não sei técnicas de chute, sou mais um boxeador. Ninguém consegue me bater no boxe. Eu sou canhoto, consigo trocar de base, mas sou canhoto. Vamos nessa! Você está no plantel do UFC, né? Pode me acertar, mas só não quebra meu braço nem nada do tipo. Relaxa! Vamos fazer um sparring leve. Vamos lutar boxe, não consigo (com regras e luvas) do UFC", declarou o youtuber, momentos antes de levar a pior.