Alex Poatan dança com grupo feminino de K-pop; veja

Alex Pereira vive uma fase tão mágica, que faz sucesso no octógono e fura a bolha do MMA. Atualmente na Coréia do Sul para realizar compromissos profissionais e também se divertir, o campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC protagonizou mais um momento inusitado em sua viagem. Agora, 'Poatan' surpreendeu ao dançar com as integrantes do 'TripleS', grupo feminino de K-pop.

No registro compartilhado pelo 'TripleS' em sua conta oficial no 'Instagram', o brasileiro iniciou sua participação fazendo sua tradicional pose 'arco e flecha' pré-luta. Ao lado das integrantes do grupo de K-pop, o renomado striker se mostrou um tanto quanto sem jeito, dançando timidamente, mas com um raro sorriso no rosto.

Essa foi apenas uma das muitas aventuras de 'Poatan' na Coréia do Sul. Anteriormente, o campeão do UFC foi surpreendido pelo ator Don Lee na conhecida máquina de medir a força do soco e 'castigou' um fã que pediu para receber seus chutes e socos.