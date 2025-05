Em meio à indefinição com Jon Jones, Tom Aspinall quebra recorde do UFC

Nesta semana, Tom Aspinall quebrou um recorde dentro do UFC que, se tivesse a opção de escolha, provavelmente não gostaria de alcançar. O peso-pesado se tornou o campeão interino com o reinado mais longo da história da organização, com 536 dias nesta condição. A meta só foi atingida, entretanto, por conta da indefinição sobre uma eventual superluta contra Jon Jones, dono do cinturão linear, que unificaria os títulos da categoria mais pesada do MMA.

De acordo com a página 'Fatos da Luta', especializada em dados e estatísticas do meio dos esportes de combate, Aspinall superou Renan Barão que, até então, detinha o recorde de campeão interino por mais tempo no UFC, com um reinado de 535 dias entre 2012 e 2014, na divisão dos pesos-galos (61 kg). Sem qualquer tipo de definição sobre qual e quando será o próximo passo de Tom, a tendência é que o peso-pesado inglês amplie ainda mais seu próprio recorde nos próximos meses.

Relembre como foi o período

O possível duelo entre Jon Jones e Tom Aspinall é um dos mais especulados dos últimos tempos e aguardado pelos fãs de MMA para a atual temporada. Desde que o lutador britânico conquistou o cinturão interino dos pesos-pesados, em novembro de 2023, a expectativa e a pressão sobre o UFC por uma disputa entre Aspinall e 'Bones' - detentor do título linear da categoria - só aumenta.