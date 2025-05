Ex-campeão do UFC quer voltar à porrada contra rival 'louco' de cogumelos

Deiveson Figueiredo em sua primeira luta no peso-galo do UFC Imagem: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

A gente sempre recalcula [a rota após derrota], sempre olha a luta e vê onde cometemos o erro. Depois que eu saí da categoria de baixo, comecei a treinar muito grappling, muito jiu-jitsu, muito wrestling, e deixei o boxe de lado um pouco. Eu sempre gostei de kickboxing, tive de reativar isso, deixar melhor minha esquiva, minha movimentação. E vamos ver agora

Deiveson Figueiredo, ao UOL

Às vezes, a gente toma golpe e quer descontar, mas não é bem isso. Tem que ser paciente o tempo todo no octógono, calculista. Eu quero estar sempre ativo, pronto para que ele não me toque. [Os fãs] podem esperar uma grande luta, vai ser uma luta de muita porrada

Rival 'louco'

Cory Sandhaden, lutador do UFC Imagem: Reprodução/Instagram/corysandhagenmma

De olho na disputa pelo cinturão, Deiveson encara um adversário que está acima dele no top 5 da categoria. O brasileiro está em quinto no ranking e pode passar o norte-americano, que é o quarto, dependendo do resultado. Uma vitória recolocaria o novato no peso-galo, que já foi até elogiado pelo atual campeão Merab Dvalishvili, no caminho do title shot.