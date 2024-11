Deiveson perde na luta principal do UFC Macau e se afasta da disputa pelo cinturão

A luta

Ciente da qualidade do russo na trocação, Deiveson iniciou o combate aplicando uma queda no mesmo. Sem se desesperar, Yan se defendeu e reverteu a posição, ficando por cima do brasileiro. No ground and pound, o russo distribuiu socos e cotoveladas em 'Daico'.

No segundo round, Yan apostou nos chutes e pisões no joelho para afetar a movimentação do brasileiro. Cauteloso, Deiveson esperou o momento certo para atacar. Especialista na trocação, o russo seguiu distribuindo chutes. O brasileiro tentou levar a luta para o solo, mas não conseguiu. De todo modo, Daico incomodou o adversário ao acertar um chute e um soco. Sem se abalar, Yan voltou a levar perigo ao brasileiro na trocação. Em resposta, Deiveson acertou um direto no oponente. No final, Yan surpreendeu o brasileiro com uma queda.

No terceiro assalto, Deiveson conseguiu a queda, mas não controlou o russo no chão. Em pé, Yan acertou um upper em cheio no rosto do brasileiro, que desabou imediatamente. Contudo, o russo não aproveitou o momento. Deiveson se recuperou do susto, mas foi mais atacado do que atacou. Afiado em pé, Yan aplicou uma dura sequência de socos no brasileiro.

Na quarta parcial, Yan começou levando perigo ao brasileiro. Em seguida, Deiveson acertou um belo chute na linha de cintura o russo. Daico também buscou a luta agarrada e levou o adversário para a grade, mas não teve sucesso em derrubá-lo. Em pé, Yan acertou um upper e um chute alto no brasileiro. Novamente, o russo aplicou um upper limpo em Daico. O brasileiro também acertou socos no adversário e o abalou na reta final. Em resposta, Yan aplicou uma joelhada voadora no oponente.

No último round, Yan acertou uma sequência de socos no brasileiro. Deiveson respondeu com uma cotovelada e um direto. Mais rápido e menos cansado, o russo aplicou uma bela cotovelada rodada no adversário. Por sua vez, o brasileiro respondeu da mesma forma, mas sem tanto impacto. Em seguida, Yan acertou um direto limpo no rosto de Daico e um chute plástico. Em seguida, Deiveson aplicou dois poderosos socos no russo e aplicou uma queda, mas não o controlou no solo. Nos segundos finais, Yan acertou um potente chute no brasileiro.