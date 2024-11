Chandler se defende e nega ter aplicado golpes ilegais em Charles Do Bronx no UFC 309

Michael Chandler está no centro de uma polêmica por conta de sua conduta na nova derrota para Charles Oliveira no UFC 309, evento realizado no último sábado (16), em Nova York (EUA). Após a luta, parte dos fãs e profissionais do MMA criticou o americano por ter aplicado uma sequência de socos na nuca do ex-campeão do peso-leve (70 kg). Ciente da discussão, 'Iron' negou ter atacado o brasileiro com golpes ilegais.

O momento aconteceu no quinto e último round do 'co-main event' do UFC 309. Mesmo levando a pior claramente na revanche, Chandler conseguiu abalar 'Do Bronx' e, disposto a encerrar a luta, partiu para cima dele com tudo, desferindo a perigosa sequência de socos sem receber qualquer advertência do árbitro. Logo, parte da comunidade do MMA classificou o americano como um lutador 'sujo'.

Ao participar do podcast 'Bussin' With The Boys', Chandler se defendeu e ressaltou que seus socos não acertaram a nuca do brasileiro, ou seja, que todos foram legais. Vale pontuar que, após a vitória, Charles reclamou da postura controversa do americano em combate, que também segurou a grade para não ser derrubado. Inclusive, Dustin Poirier foi outro atleta que criticou 'Iron' por sua conduta no octógono.