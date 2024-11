Tom Aspinall avalia que Jon Jones possui desejo secreto de enfrentá-lo no UFC

Ao que parece, Tom Aspinall não vai desistir da ideia de enfrentar Jon Jones. No último sábado (16), em Nova York (EUA), o britânico marcou presença no UFC 309 e viu de perto 'Bones', campeão linear do peso-pesado, nocautear Stipe Miocic. Ao defender o titulo da categoria pela primeira vez, o americano ignorou o europeu e reforçou o interesse em encarar Alex 'Poatan' na sequência. Mas o atleta não se desespera e apresenta uma teoria inusitada sobre seu alvo.

Dono do título interino do peso-pesado, Aspinall tem o direito de desafiar o campeão linear e faz campanha para a luta sair do papel. Inclusive, parte da comunidade do MMA defende a ideia que Jones deve encarar o britânico, antes de buscar duelos divertidos na liga. Como o americano recusou lutar contra Tom mais de uma vez e minimizou suas habilidades, uma parcela dos fãs contestou sua coragem.

Ciente da pressão popular e até de Dana White, Aspinall, em entrevista ao programa 'The Ariel Helwani Show', se mostrou esperançoso em encarar Jones. De acordo com o britânico, o veterano, acostumado a ser bajulado, tem o desejo interno de enfrentá-lo para eliminá-lo de uma vez por todas e calar os críticos. Mas Tom frisou que 'Bones' não quer admitir e prefere esconder essa vontade por saber do risco que corre.