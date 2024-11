Fairplay! Ngannou presta tributo de despedida ao rival e aposentado Miocic

Histórico da rivalidade Ngannou vs Miocic

No UFC, Francis Ngannou e Stipe Miocic protagonizaram uma rivalidade amigável. Ao todo, os profissionais se enfrentaram duas vezes. Na primeira luta, realizada em 2018, o americano dominou 'The Predator', vencendo por decisão unânime e, assim, impôs a primeira derrota do mesmo na companhia. Na revanche, disputada em 2021, o camaronês deu o troco e nocauteou o veterano no segundo round de forma brutal.

Thank you, champion @stipemiocic , for all you've done for our sport and, above all, for the class you embody and the example you set. I'm grateful for how our battles have shaped me into a better fighter; those moments taught me more than years in the sport.

Enjoy your... pic.twitter.com/QAzR4uX94Y

- Francis Ngannou (@francis_ngannou) November 17, 2024