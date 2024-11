Charles Do Bronx detalha lesão no joelho em camp do UFC 309: "Estirei os ligamentos"

No último sábado (16), Charles Oliveira se recuperou da derrota sofrida em abril para Arman Tsarukyan e se reaproximou de uma disputa de cinturão entre os pesos-leves (70 kg). 'Co-main event' do UFC 309, em Nova York (EUA), 'Do Bronx' venceu Michael Chandler de forma dominante na revanche protagonizada entre os dois. E o desempenho do ex-campeão brasileiro ficou ainda mais impressionante com a mais recente revelação feita pelo próprio. Durante a preparação para o combate contra o americano, o especialista em jiu-jitsu lesionou o joelho direito.

Durante participação em uma 'live' promovida pelo canal da Ag Fight (clique aqui) nesta segunda-feira (18), Charles revelou detalhes de sua contusão. Ao longo do camp, o brasileiro estirou os ligamentos do joelho direito. A condição fez com que, inclusive, Do Bronx cogitasse se retirar do evento. Sem condições de treinar, o brasileiro recorreu à musculação para manter o corpo ativo. E, mesmo sem a devida preparação, o peso-leve da 'Chute Boxe Diego Lima' optou por se manter no confronto e foi recompensado com o resultado positivo.

"Sou um cara de muita fé, minha intimidade com Deus é gigante. Não queria falar sobre isso. Mas tive uma lesão no joelho direito. Eu estirei os ligamentos. Tinha que ficar de duas a seis semanas parado, sem treinar. Foi um mês e pouco de muito sofrimento, muito choro, me apegando muito a Deus. Perguntava para minha mulher o que achava, se tinha que ir (lutar) ou não. Não queria sair da luta. Tentava treinar e saía do treino, porque não aguentava pisar, não conseguia me movimentar. Aí me apeguei só na musculação e todo mundo falava que estava fazendo isso para ficar forte para a luta com o Chandler. Aí pensava: 'Tá bom, deixa o pessoal pensar isso'. Mas, na verdade, era a única coisa que eu conseguia fazer. Todo dia após os treinos, de noite, sentia muitas dores, o joelho inchava. Não treinei direito", relembrou o brasileiro.