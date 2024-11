Dana White descarta luta entre Jon Jones e Alex Poatan e revela única forma de ser convencido

Se Alex é um renomado striker, o americano, por sua vez, é um lutador de MMA completo, inteligente e possui o wrestling como uma das principais armas. Inclusive, essa não foi a primeira vez que Dana afastou qualquer chance de realizar tal combate, mesmo ciente do interesse dos atletas. Antes, Dana revelou que Jones só lutaria contra 'Poatan' se vencesse Tom Aspinall, campeão interino dos pesados. Agora, o cartola informou que só mudaria de posição se fosse 'forçado' pela dupla.

"Sabe o que essa noite me disse? De jeito nenhum vou fazer essa luta contra Alex. Jones é muito grande, é um ótimo wrestler. Você viu como ele derrubou Miocic no primeiro round? Gosto de Alex, gosto dele pessoalmente. Simplesmente não faz sentido fazer essa luta. Se os dois quiserem muito e estivessem me perseguindo ou algo assim, talvez eu faça isso", declarou o presidente do UFC.

Desejo do cartola

Além de dar a entender que o brasileiro teria sérios problemas em lidar com o wrestling e com a força e o tamanho de Jones, Dana foi claro ao comentar sobre o futuro do mesmo no UFC. Como o brasileiro já defendeu o cinturão dos meio-pesados três vezes, o presidente da empresa ressaltou que ele deveria focar em permanecer no topo da categoria e eliminar as ameaças restantes.

"Mas Alex está arrasando. Olhe para a idade dele e o que ele está fazendo agora, qual é a razão para subir e lutar com um cara que é muito maior que você e um ótimo wrestler? Dinheiro? Essa é definitivamente uma razão, mas só para ficar claro, não quero ganhar esse tipo de dinheiro. Quero que Alex fique onde está e faça o que faz. Mas se eles ficarem loucos comigo e quiserem fazer (a luta), o que vou fazer? Eles são homens crescidos e tenho certeza que os fãs querem ver isso. Acho que vamos conversar sobre", concluiu o cartola.

Registro de Jones e 'Poatan' no MMA

Jon Jones, de 37 anos, é integrante do Hall da Fama do UFC, ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e atual detentor do cinturão linear do peso-pesado. Não à toa, o atleta é apontado por parte dos fãs como o melhor lutador da história do MMA. Em sua carreira, o americano construiu um cartel composto por 28 vitórias, uma derrota e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Alexander Gustafsson (duas vezes), Anthony Smith, Chael Sonnen, Ciryl Gane, Daniel Cormier, Dominick Reyes, Glover Teixeira, Lyoto Machida, Maurício 'Shogun', Quinton 'Rampage' Jackson, Rashad Evans, Ryan Bader, Thiago 'Marreta', Stipe Miocic e Vitor Belfort.