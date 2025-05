Pantoja desabafa sobre pressão por mudança de postura no UFC: "Valores invertidos"

Em um meio que cada vez mais valoriza as polêmicas e confusões entre rivais, Alexandre Pantoja surge quase como uma espécie de 'intruso'. Com seu jeito pacato e respeitador fora do octógono, o campeão peso-mosca (57 kg) do UFC evita entrar em guerras de provocações com seus adversários, tentando passar uma mensagem diferente de boa parte de seus colegas. Entretanto, a postura do lutador brasileiro, ainda que elogiável, não está imune a críticas, principalmente daqueles que cobram dele uma maior capacidade de 'vender' suas lutas - pensamento que, na visão do carioca, mostra que os valores hoje em dia estão "invertidos".

Diante deste cenário, Pantoja veio a público nesta terça-feira (6), através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), para fazer um desabafo. Na longa mensagem publicada nas redes sociais, o campeão do UFC questionou a pressão que sofre para mudar sua postura perante seus oponentes e adotar um perfil mais agressivo com as palavras.

"Valores invertidos. Desde que me tornei campeão do UFC, uma das coisas que mais ouço é que eu deveria provocar mais os meus adversários para vender as lutas. Eu me tornei campeão do maior evento de MMA do planeta sem desrespeitar ou humilhar ninguém. Por que eu passaria a fazer isso agora? Sou respeitado pelos meus colegas e admirado por um grande número de pessoas ao redor do planeta. E eu não precisei atacar a religião de ninguém ou mesmo desdenhar da capacidade técnica de nenhum adversário para conquistar tudo isso. Não mudarei uma vírgula na minha postura. Seguirei agindo como sempre fiz, seja nos momentos bons ou nos ruins", afirmou Pantoja.