Deiveson Figueiredo revela problemas de saúde antes do UFC Des Moines

Dinheiro falou mais alto

A situação adversa seria suficiente para que muitos atletas desistissem de competir, mas o lutador paraense tinha motivos de sobra para tentar passar por cima dos problemas de saúde e subir no octógono do UFC Des Moines. Mesmo com um salário compatível com um ex-campeão da organização, Deiveson admite que a questão financeira falou mais alto na hora de decidir se cancelaria sua participação no evento de sábado ou entraria no cage para enfrentar o perigoso Cory Sandhagen mesmo sem estar fisicamente bem0.

"Liguei para o meu empresário e falei: 'cancela a luta porque não vai dar'. Conversei com meu pai, com meus amigos... eles foram me encorajando. O que mais me doía era saber que eu passei dois meses treinando e chegar na cara do gol e não poder chutar a bola, ficar fora da luta. Isso me doeu muito. Então, mesmo doente, eu resolvi lutar. É difícil a vida do lutador. Sair de casa e ter que voltar de bolso vazio... Eu tenho filhos, tenho 'n' coisas para pagar... Voltar para casa de bolso vazio não compensa. Quanto maior a classe que você vive, maior é o gasto. Tenho que pagar escola dos filhos, minhas contas de casa, tenho uns investimentos no Brasil. Tudo isso contribui para eu não deixar cair uma luta", frisou o 'Deus da Guerra', como é conhecido.

Recompensa do UFC?

Além da questão financeira, Deiveson crê que o fato de não ter deixado o UFC na mão pode lhe trazer benefícios dentro da organização. Na visão do peso-galo (61 kg) brasileiro, o Ultimate pode compensá-lo com uma boa oportunidade no futuro próximo por ter superado os problemas de saúde para manter o 'main event' de sábado de pé.

"Eu cometi um erro (ao lutar mesmo sem condições), mas, mesmo perdendo eu saio de cabeça erguida, saio feliz... Vou recomeçar de novo, não tem nada perdido, estou entre os cinco melhores ainda, vamos ver a próxima luta que o UFC vai me dar. Meu empresário já está em contato com eles. Mesmo doente, não podendo lutar, eu lutei, para não deixar cair a luta principal do evento. Então, eu espero muito que o UFC me dê uma outra luta boa", concluiu Deiveson, que negou ter se arrependido.