Dana White elogia Charles Do Bronx e indica disputa pelo cinturão dos leves do UFC

Feliz com o desempenho e por se recuperar da derrota sofrida em abril, Charles escancarou o desejo de lutar pelo título dos leves novamente, contra o vencedor da revanche entre o campeão Islam Makhachev e Arman Tsarukyan, que ainda não foi oficializada pelo UFC. Vocal, o brasileiro pediu para assistir ao duelo na primeira fila. Sendo assim, Dana acenou positivamente, dando a entender que ele será o próximo da fila. Vale pontuar que, no top-5 da divisão, 'Do Bronx', além dos seus carrascos, é o único atleta que vem de vitória.

"Nós o levaremos do Brasil para assistir essa luta (Makhachev vs Tsarukyan). Charles é uma fera. O garoto é incrível", declarou o presidente do UFC.

Registro de Charles no MMA

Charles Oliveira, de 35 anos, é um veterano do MMA e ex-campeão do peso-leve do UFC. Atualmente, o brasileiro é o segundo colocado no ranking da categoria. 'Do Bronx' iniciou sua trajetória no esporte em 2008, estreou na companhia em 2010 e construiu um cartel composto por 35 vitórias, sendo 31 pela via rápida (21 por finalização e dez por nocaute), dez derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Beneil Dariush, Dustin Poirier, Jim Miller, Justin Gaethje, Michael Chandler (duas vezes) e Tony Ferguson.