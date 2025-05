Treinador indica possível data para volta de Jean Silva ao octógono do UFC

Aprimoramento técnico

Além das expectativas para o futuro confronto, Tererê também compartilhou detalhes sobre o trabalho técnico realizado para melhorar o desempenho de Silva, principalmente nas situações em que o adversário está encurralado na grade. A estratégia visa manter a calma ao se aproximar do oponente, com o objetivo de desferir um golpe preciso e potente no momento certo.

"Estamos focados no momento em que o adversário chega à grade. Normalmente, quando atacamos de forma muito agressiva, ele se fecha. A ideia é enganar, chegar de maneira controlada, e, quando menos esperar, o golpe virá suave, mas com muita potência. Lembre-se: a luta é um espetáculo! Quanto mais ensaiado, melhor o show", disse Tererê.

Caminho ascendente

Jean Silva, conhecido como "Lord", possui um impressionante cartel de 16 vitórias e 2 derrotas, com 12 nocautes, 3 finalizações e 1 vitória por decisão. Desde sua estreia no UFC em 2024, o brasileiro tem mostrado grande potencial na categoria peso-pena, conquistando vitórias marcantes. Atualmente, ocupa a 11ª posição no ranking da divisão. Com cinco vitórias consecutivas, sua invencibilidade no octógono fortalece sua posição como um dos maiores prospectos do MMA mundial.