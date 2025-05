Belal manda recado para Makhachev antes do UFC 315: "Comece seu camp"

De parceiros a rivais?

A boa relação entre Belal Muhammad e Islam Makhachev vem - além de compartilharem a mesma fé, sendo ambos muçulmanos - da proximidade dos dois com Khabib Nurmagomedov. O russo foi o principal parceiro de treinos do ex-campeão peso-leve do UFC e se tornou uma espécie de sucessor dele após sua aposentadoria. Já o americano de ascendência palestina passou alguns períodos durante camps de treinamentos para suas lutas ao lado de 'The Eagle', e consequentemente de Makhachev.

Por conta desse coleguismo entre eles, Makhachev sempre pregou respeito ao reinado de Belal nos meio-médios, apesar de expressar frequentemente seu interesse no cinturão até 77 kg do Ultimate. Resta saber se, caso Muhammad consiga uma defesa de título bem-sucedida diante de Jack Della Maddalena neste sábado, no UFC 315, no Canadá, o russo vai manter sua palavra e evitar o confronto contra o colega na divisão de cima, se mantendo apenas como campeão dos leves.

