Jon Jones escolhe brasileiro como próximo rival: "É o que eu quero"

Jon Jones venceu Stipe Miocic e defendeu seu cinturão dos pesos-pesados sem grandes dificuldades neste sábado (17), no UFC 309, em Nova York (EUA). No entanto, após a luta, ele ignorou os pedidos de Dana White para enfrentar Tom Aspinall, atual campeão interino, e declarou que deseja um confronto com o brasileiro Alex "Poatan" Pereira.

Embora essa disputa pareça descartada pelo presidente do UFC, a luta contra Poatan se tornou a escolha natural para Jones, após a temporada impecável do brasileiro no octógono. Com três defesas bem-sucedidas do cinturão dos meio-pesados em apenas sete meses, Poatan começou a considerar a possibilidade de uma superluta como peso-pesado. Nesse cenário, o confronto promete ser um dos eventos de maior apelo midiático da atualidade.

"Não estou preocupado com o Aspinall, quero o Pereira. É isso que eu quero fazer. Acho que, se o UFC me quer de volta, essa é a luta que precisa ser feita. Deixei bem claras as minhas intenções e achei que todos entenderiam esse ponto. Posso me aposentar, se quiser. Então, me dêem a luta que eu quero", declarou Jones durante a coletiva de imprensa após o evento.