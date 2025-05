Dedé Pederneiras justifica sequência de rivais desconhecidos de José Aldo no UFC

Ídolo nacional, José Aldo é um dos grandes atletas de MMA ainda em atividade no UFC. Entretanto, apesar de suas credenciais e 'pedigree' na modalidade, o brasileiro enfrentou adversários pouco conhecidos do grande público nas últimas duas rodadas: Jonathan Martinez e Mario Bautista. Tal cenário se repetirá pela terceira vez consecutiva neste sábado (10), no UFC 315, no Canadá, diante de Aiemann Zahabi. Alvo frequente de críticas por supostamente acatar cenários em que o 'Rei do Rio' mede forças com rivais aquém do seu legado, André Pederneiras, seu treinador e empresário, quebrou o silêncio sobre o assunto.

Em recente participação em uma live no canal da Ag Fight, na última segunda-feira (5), o líder da Nova União explicou como funciona a dinâmica de negociações nos bastidores junto ao UFC. Ciente do tamanho e importância de Aldo para a empresa, 'Dedé' garante que sempre prioriza atletas mais populares. Entretanto, ao melhor estilo 'oferta e demanda', a alta cúpula do Ultimate não tem atendido aos pedidos da equipe do brasileiro, oferecendo somente os oponentes sem grandes feitos no MMA.

"Vou falar exatamente o que acontece normalmente. A gente passa uma lista para o UFC de intenções (de adversário), que vai do campeão até o primeiro, segundo e terceiro ranqueados. É sempre a mesma coisa: 'Me dá o primeiro, segundo, terceiro'. Aí dizem: 'Para agora, tem esse'. Se você perguntar para qualquer um do UFC, eles nunca vão dizer que a gente negou alguma luta. Por exemplo, a luta que o Sandhagen fez agora, era a luta do Aldo, foi a luta que a gente pediu", revelou o treinador.