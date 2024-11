Novela: Dana White indica volta de Conor McGregor somente no final de 2025

Uma das novelas mais extensas e recorrentes dos esportes de combate ganhou um novo episódio nesta semana. E a mais recente atualização indica que o assunto em questão, o retorno de Conor McGregor ao octógono, está longe de ter um desfecho final. Para frustração dos fãs do astro irlandês, Dana White indicou que o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC só voltará a competir no fim de 2025.

Na última declaração sobre o caso, o presidente do UFC havia postergado a volta de 'Notorious' do fim de 2024 para o início de 2025 - possivelmente ainda no primeiro trimestre. Agora, com uma aparente movimentação nos bastidores, Dana indicou que o aguardado retorno de McGregor provavelmente só será concretizado ao fim da próxima temporada. Em recente entrevista ao programa 'The Jim Rome Show', o dirigente também destacou que um adversário para a ocasião ainda não foi definido.

"Essa é uma luta divertida. Acho que Conor e Chandler, ambos gostam dessa luta. Quando o Conor voltar (a lutar), o que imagino ser em algum momento do final do próximo ano, veremos onde todos estão e o que estará rolando e descobriremos quem enfrenta o Conor. É por isso que todos estavam tão animados. Chandler e Conor McGregor é uma luta divertida. É um fato que ele quer (voltar a lutar ano que vem). Eu e ele provavelmente conversamos entre quatro e cinco vezes por mês. Ele definitivamente quer retornar", projetou o cartola.