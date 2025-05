Pressionado, Paulo Borrachinha volta ao octógono contra Roman Kopylov no UFC 317

O embate tem peso estratégico para ambos: Borrachinha busca reabilitação e permanência entre os principais nomes da categoria, enquanto Kopylov tenta consolidar sua ascensão rumo ao topo dos médios. O mineiro ocupa a 12ª colocação do ranking, e o rival é o 14º.

Brasileiros pelo título

Além do confronto entre Borrachinha e Kopylov, o UFC 317 terá como atração principal a disputa pelo cinturão dos pesos-leves (70 kg) entre Charles 'Do Bronx' Oliveira e o invicto Ilia Topuria. Já o co-main event colocará em jogo o título dos pesos-moscas (57 kg), com o campeão Alexandre Pantoja defendendo seu posto contra o neozelandês Kai Kara-France.

