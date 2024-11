Por "lutas divertidas", Jon Jones amplia leque de potenciais rivais em lista com Poatan

Antes 'Bones' expressou o interesse em encarar 'Poatan' pelo cinturão 'BMF' (lutador mais durão do UFC), agora abriu as portas para enfrentar Jamahal Hill e Derrick Lewis. E os três atletas mencionados pela lenda do MMA são relevantes. O brasileiro é dono do título dos meio-pesados (93 kg) e um fenômeno de popularidade, 'Sweet Dreams' é ex-campeão até 93 kg e 'The Black Beast' é o maior nocauteador da história da liga.

"Depois dessa luta, se eu obtiver um desempenho dominante estou preparado para vagar o cinturão dos pesados e lutar por diversão. Tive um grande peso no meu ombro na minha carreira de ter que defender. Eu não quero que acabe, mas só quero lutar por diversão. Estava apenas pensando de não ter esse cinturão para tentar proteger, mas apenas lutar contra caras que estilisticamente quero lutar, lutas aleatórias. Hill, eu e ele nos 100 kg para ver o que acontece. Seria interessante. Estou com um peso interessante, posso lutar contra meio-pesados e pesados. Lewis, o maior nocauteador da história do UFC. Estou dando nomes aleatórios", declarou Jones.

Decisão explicada

É bem verdade que parte da comunidade do MMA faz campanha para que Jon Jones, em caso de vitória sobre Miocic, siga competindo e lute contra Tom Aspinall. No entanto, o americano nega ter qualquer intenção de enfrentar o campeão interino do peso-pesado do UFC. De acordo com o atleta, de 37 anos, a responsabilidade de defender o título é tanta que, depois de anos de dominância nos meio-pesados, atualmente, não deseja mais ter essa pressão.

Inclusive, essa não seria a primeira vez que Jones vagaria seu cinturão. Ao decidir subir dos meio-pesados para o peso-pesado do UFC, 'Bones' abriu mão do título da categoria. Portanto, como hoje o atleta possui status de lenda do MMA por conta dos seus feitos e flerta com a aposentadoria, deseja apenas aproveitar seus últimos momentos no octógono.

"Um dos meus companheiros de equipe, Cerrone, só luta. Vencer, perder ou empatar, ele apenas luta. Adoraria experimentar isso pela primeira vez na minha carreira. Estou com o peso corporal agora onde eu poderia fazer apenas lutas divertidas. É isso que quero fazer, lutas divertidas para mim, não necessariamente para os fãs, mas para mim. Veremos se Dana me permite fazer isso ou não", concluiu o atleta.