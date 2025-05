Duelo de gerações! Xicão encara Derrick Lewis na luta principal do UFC Nashville

O peso-pesado brasileiro Tallison Teixeira precisou de apenas 35 segundos para convencer o Ultimate de que já está pronto para voos mais altos. Depois de estrear na organização com um nocaute relâmpago sobre Justin Tafa, em fevereiro deste ano, 'Xicão' - como o gigante de 2m de altura é conhecido - vai encarar o ex-desafiante ao título Derrick Lewis, na luta principal do UFC Nashville, no dia 12 de julho. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista 'Laerte Viana' e confirmada pelo próprio lutador tupiniquim nas redes sociais.

Mais do que uma clara subida de nível em relação aos seus rivais anteriores na carreira, o duelo contra o experiente lutador americano representa uma chance de ouro para 'Xicão'. Isso porque Lewis, recordista de nocautes na história do UFC, ocupa atualmente a 9ª colocação no ranking peso-pesado, enquanto o gigante baiano é o 14º da lista. Portanto, com uma vitória sobre 'The Black Beast' no dia 12 de julho, Tallison Teixeira pode dar um salto significativo no top 15 da divisão.

Duelo de gerações

O combate entre Derrick Lewis e Tallison Teixeira representa um clássico duelo de gerações. Enquanto Xicão, de 25 anos, ainda dá os primeiros passos no maior evento de MMA do planeta, tendo impressionado em sua estreia com uma apresentação de gala contra Justin Tafa, o americano - 15 anos mais velho - parece já viver a fase final de sua carreira, por mais que o desempenho e os resultados ainda o mantenham na elite da divisão dos pesos-pesados.