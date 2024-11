Jon Jones confirma rumor sobre volta de luvas antigas no UFC 309

Volta dos nocautes?

Outro fator apontado como possível razão por trás da volta das luvas antigas do UFC foi a diminuição no percentual de nocautes vista na organização depois que o novo equipamento passou a entrar em uso. Apesar da correlação entre as novas luvas e o menor número de nocautes ter sido descartada por Dana White, a mudança - principalmente se for definitiva - pode significar que a alta cúpula do Ultimate deu o braço a torcer e reconheceu a falha na confecção do novo material de proteção das mãos dos lutadores.

Penúltimo card numerado do Ultimate na temporada 2024, o UFC 309 terá como atração principal a disputa entre Jon Jones e Stipe Miocic, pelo cinturão linear dos pesados. Já no co-main event, o brasileiro Charles Do Bronx, ex-campeão peso-leve (70 kg), enfrentará novamente Michael Chandler, rival que o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' já nocauteou no passado.