Jon Jones reprova criação do cinturão interino peso-pesado do UFC

Um dos maiores nomes da história do MMA, Jon Jones volta a competir neste sábado (16), em Nova York (EUA). Na luta principal do UFC 309, 'Bones' mede forças com Stipe Miocic. Porém, o campeão linear do peso-pesado muda seu foco e não esconde a insatisfação com o atual momento da categoria. Nela, Tom Aspinall é dono do cinturão interino, mas o americano reprovou a existência de tal título.

Originalmente, a luta entre 'Bones' e Miocic deveria ter ocorrido em novembro de 2023, mas o primeiro lesionou o ombro, saindo do duelo. Por sua vez, o veterano optou deixar o UFC 295 por desejar apenas enfrentar o campeão linear do peso-pesado. Com tal quadro, a empresa escalou Aspinall e Sergei Pavlovich para disputarem o cinturão interino da categoria. Na ocasião, o britânico nocauteou o russo rapidamente.