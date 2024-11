Jake Paul insulta Canelo Álvarez ao projetar próxima luta no boxe

Nesta sexta-feira (15), no Texas (EUA), Jake Paul vai viver uma experiência única em sua carreira no boxe. O youtuber lutador enfrentará Mike Tyson em luta que será transmitida ao vivo pela Netflix. Empolgado pela grandiosidade do compromisso, o americano já projeta um novo embate tão importante quanto o atual na sequência: Saúl Álvarez. Inclusive, 'The Problem Child' deixou a diplomacia de lado ao comentar sobre seu alvo.

Após sua participação no treino aberto para promover o duelo com Tyson, Jake, ao ser questionado pela apresentadora se 'Canelo' seria seu próximo adversário no ringue, insultou o campeão mundial de boxe. Disposto a enfrentar o mexicano para provar sua qualidade e valor na nobre arte, Paul subiu o tom do seu discurso, indicando que a luta só não acontece se o mesmo recusar. Vale pontuar que essa não foi a primeira vez que 'The Problem Child' tratou Álvarez como rival.

"Se ele não for um p*** de m***", declarou o youtuber em registro disponibilizado pelo canal do 'YouTube' 'FightHype.com'.