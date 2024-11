Edson Barboza disputa 31ª luta no UFC contra nocauteador em fevereiro

Aos 38 anos, Edson Barboza segue firme e forte no UFC. Um dos atletas mais experientes no plantel da organização, o brasileiro vai realizar sua 31ª luta no octógono mais famoso do mundo. No dia 22 de fevereiro, ainda sem local definido, o veterano mede forças com Steve Garcia, que vive grande fase na carreira. A informação foi divulgada pelo site 'MMA Fighting' e confirmada pelo americano em suas redes sociais.

O duelo entre Edson e o americano será válido pelo peso-pena (66 kg) e tem tudo para ser uma batalha por conta do estilo de luta empolgante de ambos. Conhecido por sua qualidade na trocação, o brasileiro faturou três bônus (dois de 'Luta da Noite' e um de performance) em seus recentes combates no UFC. Em sua última apresentação, em maio, o atleta foi derrotado por Lerone Murphy por decisão unânime.

Por sua vez, Garcia, de 32 anos, é uma espécie de sensação do UFC. O atleta venceu cinco lutas seguidas, sendo todas por nocaute, e conquistou três bônus de performance.