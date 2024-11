Neil Magny elogia credenciais de Carlos Prates antes do UFC Vegas 100: "Fiquei impressionado"

Carlos Prates estreou no Ultimate em fevereiro de 2024 e, desde então, vem fazendo barulho nos meio-médios (77 kg). Dentro de um intervalo de sete meses, o brasileiro disputou três lutas no octógono mais famoso do mundo e venceu todas por nocaute. O desempenho do prospecto de Taubaté (SP) não impressiona somente os fãs de MMA, como também seu próximo adversário na empresa: Neil Magny. Antes de liderar o card do UFC Vegas 100 deste sábado (9) contra 'The Nightmare', o americano rasgou elogios ao adversário.

Durante o 'media day' do evento realizado durante a semana da luta, Magny minimizou a suposta falta de bagagem de Carlos no UFC ao citar o histórico do brasileiro em competições fora da liga presidida por Dana White e também em outras modalidades, como o muay thai e kickboxing. Número 15 do ranking e acostumado a ser uma espécie de 'teste de fogo' para os prospectos da divisão, o veterano garante estar ansioso para medir forças com o striker na luta principal com sede no 'Apex'.

"Fiquei impressionado (com ele) até agora. Ele tem umas lutas de kickboxing muito boas que eu pude assistir. Ele se saiu muito bem na sua carreira no MMA. Apesar de ser um cara novo no UFC, é um cara que tem 26 lutas profissionais de MMA no currículo. Então ele é, definitivamente, um veterano nesse esporte em particular, no que diz respeito ao conjunto de habilidades que ele traz para a mesa. Por mais que saiba que ele é predominantemente um striker, sei que ele também terá uma defesa muito boa de wrestling, jogo de chão e coisas do tipo também. Eu sei que tenho um teste duro pela frente e mal posso esperar para ir até lá e entregar (um show)", destacou Magny.