Arman Tsarukyan expressa frustração com oferta de luta do UFC: "Desrespeito"

Aparentemente, Arman Tsarukyan já não tem o mesmo prestígio de antes com o UFC. Depois de se retirar de uma disputa pelo cinturão peso-leve (70 kg) de última hora, devido a uma lesão nas costas, o armênio perdeu a prioridade pelo 'title shot' e agora vê a organização ignorar sua liderança no ranking da categoria na hora de escolher seu próximo adversário.

Em recente entrevista ao canal 'Sport24', do 'Youtube', Tsarukyan expressou toda sua insatisfação com o UFC por tentar casar um confronto entre ele e Mateusz Gamrot, atual 7º colocado no ranking dos leves. A proposta - prontamente recusada por Arman - foi classificada como "desrespeitosa" por ele.

"Eu sou o nº 1, por que eu deveria dar uma luta de presente para o nº 10? O UFC me irritou ao oferecer um oponente desses. Isso é desrespeitoso comigo. Eu mereço melhor. Sou ranqueado nº 1?, disparou Tsarukyan, de acordo com a transcrição do perfil 'Championship Rounds', do 'X'.