'Esperamos arrancar a cabeça de Jake Paul', diz técnico brasileiro de Tyson

Preparação intensa

O preparo físico de Mike Tyson aos 58 anos impressiona até mesmo seu técnico. Ele treina quatro vezes por dia e só folga aos domingos. A rotina começa com um exercício aeróbico na parte da manhã. Perto da hora do almoço, por volta de 12h, é hora de treinar boxe com o Rafael. É o segundo treino do dia, intenso e que exige muito esforço e agilidade.

Na parte da tarde, Tyson faz a preparação física com outra equipe técnica. À noite, faz musculação. Os treinos exaustivos são equilibrados com séries de massagem, que Tyson faz questão de garantir que elas estejam na agenda.

Mike Tyson e coach Cordeiro

Rafael Cordeiro é ex-lutador de MMA. Como técnico, tem no currículo a formação de Fabrício Werdum, Maurício Shogun e Anderson Silva,. Foi escolhido o melhor treinador de MMA do mundo em 2012 e 2016. Natural de Curitiba, no Paraná, Cordeiro mora nos Estados Unidos há mais de 15 anos e, em 2009, fundou na Califórnia a Kings MMA, sua primeira academia de artes marciais. Naquela época, Cordeiro tinha oito alunos; hoje são mais de 300 em uma das três unidades da franquia.