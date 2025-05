Tom Aspinall vê lado positivo em período inativo no UFC: "Praticar técnicas novas"

Há dez meses sem competir profissionalmente, Tom Aspinall está em uma situação bastante delicada no UFC, à espera de uma possível superluta contra Jon Jones. A indefinição da eventual unificação dos títulos do peso-pesado já fez não somente os fãs mas, inclusive, seu próprio pai reclamar publicamente. Mesmo em um cenário de incertezas em um período que pode coincidir com o seu auge físico, o inglês consegue enxergar aspectos positivos de toda essa experiência: evolução e aprimoramento.

Através de um vídeo em seu próprio canal no Youtube, Aspinall explicou que tem utilizado o hiato na carreira para focar em aprender e aprimorar novas técnicas. Apesar de parecer óbvio, tais práticas nem sempre são possíveis na rotina dos atletas, visto que normalmente os lutadores passam os seus camps de treinamento estudando seus adversários e montando uma estratégia para vencê-los. Sem um rival definido, porém, o peso-pesado inglês consegue focar somente em si.

"Estou fazendo sparring para evoluir. Não estou fazendo sparring para me preparar para uma luta. Então é bem interessante para mim o fato de eu não ter que seguir uma estratégia no sparring. Eu posso simplesmente praticar minhas novas técnicas que estou implementando atualmente, treinar pequenas novidades que estou testando. Por outro lado, se estou no camp com luta marcada, faço sparring pensando no oponente e no que ele faz de bom. Agora, não estou em um camp de 12, dez ou oito semanas. Então estou apenas treinando, evoluindo em aspectos que quero trabalhar, o que é ótimo", opinou o inglês.