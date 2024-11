Du Plessis esbanja confiança em possível luta contra Poatan: "Se eu acertar, vai cair"

Atual campeão peso-médio (84 kg) do UFC, Dricus du Plessis ainda não tem uma nova defesa de título marcada. Assim, o sul-africano vê seu nome ser constantemente citado em uma possível disputa contra o brasileiro Alex Pereira, dono do cinturão meio-pesado (93 kg) do Ultimate. E, apesar das credenciais do striker paulista na trocação, 'DDP' esbanja confiança na sua capacidade de fazer frente a 'Poatan' na área onde ele é especialista.

Em recente entrevista ao 'Submission Radio', Du Plessis analisou o possível confronto contra Alex Poatan e afirmou que conseguiria se dar bem na luta em pé. Desde que migrou para o MMA, vindo do kickboxing, o brasileiro tem mostrado superioridade sobre seus rivais nesta área - o que o levou à conquista de dois títulos em apenas dois anos no UFC. Mas, na visão do sul-africano, seu estilo de jogo e a potência de seus golpes podem fazer o striker paulista sucumbir.

Honestamente acredito que com um cara como Alex Pereira, ele tem muita força, eu também tenho muita potência. Sim, a trocação dele é incrível. Mas nós vimos na luta com Khalil Rountree,. Khalil teve sucesso nos dois primeiros rounds. Se estamos falando só da trocação em pé, eu não vou fazer uma luta de kickboxing, vou lutar uma luta de MMA. Em uma luta de kickboxing, você precisa ser capaz de conectar combinações, você precisa acertar socos grandes o tempo todo, deixar um cara balançado, você consegue uma contagem de oito (segundos) - você tem todas essas variáveis. No MMA, eu não ligo para quem você é, se eu te acertar limpo com essas luvas pequenas, você vai cair, e eu vou te pegar eventualmente", bradou Dricus.